Frosinone tante iniziative in attesa del nuovo anno

Proseguono gli appuntamenti del ricco programma diCittà in Festa.Il calendario di eventi voluto dall’amministrazione Mastrangeli prevede per oggi, sabato 28 dicembre l’ormai tradizionale appuntamento con il “Cin cin dal Campanile” in collaborazione con la Pro Loco. Dalle 16, visite guidate con degustazione di spumante; dalle 18, degustazione di pasta e fagioli, vino rosso e ciambelline. Sempre oggi, sabato 28, alla Villa comunale spazio ai mercatini di Natale; alle 16, il laboratorio a cura del Disegnatore di Lune, con le letterine per la Befana. Alle 16.30, aspettando la Befana. Domenica 29 dicembre, in piazza Turriziani,alta food & street market a cura dell’associazioneAlta dalle 10 alle 20. Al teatro comunale Vittoria, alle 21 in scena il concerto di Natale del gruppo Estreet lounge.