Thesocialpost.it - Firenze, bambino di 4 anni cade dalle scale del terzo piano: portato d’urgenza in ospedale

Leggi su Thesocialpost.it

Momenti di grande paura per una terribile caduta avvenuta nella tromba delle: coinvolto undi 4, in un appartamento di via Cironi a, nella zona del Romito.prime ricostruzioni, sembra che il piccolo sia precipitato dalla ringhiera deldel palazzo. L’ambulanza è intervenuta prontamente, trasportando il, in codice rosso, al pronto soccorso dell’pediatrico Meyer, dove è stato riscontrato un trauma cranico.L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio. Secondo fonti mediche, le condizioni delsono risultate meno gravi di quanto inizialmente segnalato, e per precauzione sarà tenuto in ‘osservazione breve’ per una notte in.L'articolodi 4delinproviene da The Social Post.