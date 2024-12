Lanazione.it - Firenze, al teatro del Maggio va in scena ‘Fantasia’. Tre serate con la magia Disney

, 27 dicembre 2024 – Il nuovo anno aldelinizia con ladi Walte tre imperdibili appuntamenti perfettamente adatti al periodo festivo dal Natale all’Epifania, il 3, 4 e 5 gennaio 2025 (rispettivamente alle ore 20; 17 e 15:30): sul grande schermo della sala Grande saranno proiettate le immagini di due dei più straordinari e rivoluzionari film d'animazione della, Fantasia e il suo sequel Fantasia 2000 con la musica eseguita in diretta dall’Orchestra deldiretta da Timothy Brock. Saranno proiettate in alta definizione alcune scene dei due classici, con l’esecuzione di alcune delle pagine sinfoniche più celebri di tra cui la Sinfonia n. 6, la celebre Pastorale di Ludwig van Beethoven; Clair de Lune di Claude Debussy; la "Danza delle ore" tratta dalla Gioconda di Amilcare Ponchielli, Pomp and Circumstance di Edward Elgar; Pini di Roma di Ottorino Respighi; L'apprendista stregone di Paul Dukas e altri celebri brani del repertorio classico sinfonico.