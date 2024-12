Pianetamilan.it - Ex Milan, West: “Ero più forte di Maldini e Costacurta”. Ecco la reazione di Billy

Negli ultimi giorni è tornata virale un'intervista rilasciata nel lontano 2013 da Taribo, ex calciatore del, ai microfoni di 'supersport.com'. In modo particolare in quell'occasione l'ex difensore aveva spiegato di essere addirittura piùdi Paoloe di Alessandro, ma di essere stato 'scartato' da Alberto Zaccheroni, al tempo tecnico rossonero. "Ero un giocatore piùsia di Paoloche di Alessandro, ma il mister Zaccheroni puntava sempre su loro due. Chissà perché. Nel 2000, poi, tornai dalla Coppa d'Africa e mi ritrovai titolare visto l'infortunio di; giocai bene ed ottenni anche qualche elogio, ma qualcuno non era contento e alla fine fui messo di nuovo da parte. Alla fine, mi fu detto chealaveva una sorta di padrino, e nessuno poteva toglierli il posto da titolare".