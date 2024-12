Tvplay.it - Dall’Atalanta alla Juve, colpo Scudetto da 55 milioni: Gasperini gelato

Leggi su Tvplay.it

Un intricato giro di mercato potrebbe aprire ad un’ipotesi clamorosa. Laguarda, l’Atalanta tentenna: 55per far cambiare idea.L’Atalanta è una delle maggiori note positive di questo inizio di campionato. Sbagliato definirli sorpresa, visto e considerato che parliamo di una squadra che da anni bazzica nei vertici della Serie A. Finalista di Coppa Italia, vincitrice dell’Europa League e stabilmente in lotta per la qualificazione in Champions League. Una proprietà ricca, tra le più ricche della Serie A, e il sogno, quest’anno nemmeno tanto proibito, di vincere lo. I numeri al momento danno ragionesquadra di. Un undici ben amalgamato con un panchina da fare invidia a molte dirette concorrenti. E naturalmente l’intenzione di non vendere a gennaio. A meno che.