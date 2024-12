Ilgiorno.it - Dalla Brianza al resto del mondo: "Liberiamo la nostra anima folk"

Fanno una musica potente, sofisticata, dall’brianzola ma che guarda al. E si apprestano per l’ultimo dell’anno a fare ballare Nova Milanese a ritmi di. Loro sono i Damatrà, realtà musicale nata nel 2005 dall’intuizione di un musicista besanese che amando la musica tradizionale della sua, ma anche di ogni altra parte d’Italia e d’Europa, pensò di unire in una band musicistieclettici come lui. Roberto Gallenda e i suoi quattro compagni di viaggio propongono un repertorio di danze popolari provenienti da tutta l’Europa, come il circolo circassiano, la chapelloise, la pizzica, il valzer, le mazurke, la bourrée, la polka, la scottish, rivisitate con contaminazioni di sonorità moderne e pronte dalle 17.45 del 31 dicembre ad approdare alla serata di fine anno del circolo Arci di Nova Milanese.