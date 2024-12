Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, sospetti su Loris. “Prendo medicinali quando sento il bisogno di uccidere”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 28 dicembre 2024 – Si torna a parlare dell’omicidio diPaganelli, la 78enne massacrata con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nei sotterranei del condominio di via del Ciclamino. A finire sotto i riflettori questa volta èBianchi, fratello di Manuela, la nuora della vittima.è stato chiamato in causa in un recente servizio del settimanale “Giallo” che ha svelato alcuni retroscena legati ai colloqui avuti dai figli della pensionata con gli inquirenti nelle ore successive al delitto. “non era amato da mio fratello Giuliano e Manuela lo invitava a casa sololui non c’era. Lo ritenevano instabile e pericoloso. Fissava il vuoto, era in terapia psichiatrica, soffriva di attacchi di ansia, sbalzi di umore, e pensava di avere dentro di sé una componente violenta da dover tenere a bada”.