Movieplayer.it - Wicked: For Good conterrà una canzone originale realizzata con la collaborazione di Cynthia Erivo

L'attrice, interprete di Elphaba, ha parlato del film: Forsvelando che ha co-composto una della canzoni originali.: For, la parte 2 dell'adattamento cinematografico del musical di Broadway, arriverà nelle sale cinematografiche nel 2025 e, in un podcast di Variety, ha parlato di unainedita che sarà presente nel film. L'attrice ha infatti svelato di aver contribuito in modo attivo alla composizione di uno dei brani dell'atteso lungometraggio. Una delle canzoni originali di: Parte 2ha lavorato a stretto contatto con il compositore Stephen Schwartz per creare un branocantato da Elphaba in: For. L'attrice ha spiegato: "Ho collaborato a una delle nuove canzoni, per me è .