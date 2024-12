Ilveggente.it - Udinese-Torino, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Udinese-Torino è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. L'inaspettata vittoria sul campo della Fiorentina, arrivata in rimonta, ha permesso all'Udinese di conquistare tre punti pesantissimi che hanno nuovamente sistemato una classifica che un po' si era fatta complicata dopo alcuni passi falsi. E la fiducia accumulata dopo l'affermazione al Franchi potrebbe fare la differenza nel match contro il Torino di domenica all'ora di pranzo. Ovvio, sarà un match totalmente diverso da quello in terra Toscana. Sì, i granata di Vanoli non giocheranno a viso aperto come la formazione allenata da Palladino, quindi vuoi o non vuoi gli spazi saranno minori.