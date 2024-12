Thesocialpost.it - Trump pronto a ritirare gli Stati Uniti dall’OMS: esperti allarmati, “Impatto catastrofico”

Leggi su Thesocialpost.it

L’ombra di un nuovo colpo di scena internazionale si allunga con Donaldgli USA dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) subito dopo il suo insediamento, previsto per il 20 gennaio.L’indiscrezione, riportata dal Financial Times, accende i riflettori su una mossa che potrebbe scuotere il sistema sanitario globale. Gliparlano senza mezzi termini di un”, sottolineando come l’uscita americana priverebbe l’OMS della sua principale fonte di finanziamento, compromettendone la capacità di rispondere a emergenze come pandemie o crisi sanitarie globali.Non è la prima volta chepunta il dito contro l’organizzazione: già nel 2020 aveva accusato l’OMS di essere succube della Cina, criticandola per la gestione iniziale della pandemia di Covid-19.