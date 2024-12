Trovata morta carbonizzata in casa anziana di 97 anni | ipotesi incidente domestico

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Dramma in via Santa Maria a Cintoia, alle porte di Firenze, dove una donna di 97, per cause da accertate, è stata. L’più accreditata dai vigili del fuoco, che assieme a carabinieri e ambulanza del 118 si sono presentati sul posto, è quella dell’durante l’utilizzo dei fornelli in cucina. Per fugare ogni dubbio è stato effettuato, su disposizione del pubblico ministero, il trasporto della salma all’istituto di medicina legale di Careggi per l’autopsia. L’abitazione, invece, è stata restituita alla disponibilità ai familiari.