Supermedia, come sono cambiate le intenzioni di voto in un anno. L’Italia è più bipolare

Roma, 27 dicembre 2024 – Il Pd è cresciuto di ben 4 punti percentuali. Fratelli d’Italia regge bene, e anzi avanza anche se di pochissimo (un dato non trascurabile per la forza politica più “forte” del governo). Il maggior calo lo registra il Movimento 5 Stelle mentre la Lega è in linea con i risultati di unfa.questi i risultati dell’ultima indagine. Una rilevazione che prende in considerazione ledidegli italiani in base ai principali sondaggi effettuati da Demopolis EMG, Euromedia, Ipsos, Noto, SWG e Tecnè. Il 2024 è stato undi 'riposizionamento' – si legge nell’indagine – per molti elettori: complici significativi appuntamenti elettorali,le Europee e alcune consultazioni Regionali, il quadro si è decisamente bipolarizzato rispetto a unfa.