Sud Corea, sì del Parlamento a impeachment del presidente ad interim

Indel Sud l’Assemblea nazionale, cioè ilmonocamerale, controllata dall’opposizione, ha votato a favore dell’deladdel Paese, Han Duck-soo, con un voto di 192-0. I parlamentari del partito di governo hanno boicottato il voto. Han ha preso le redini del Paese dopo l’votato per ilYoon Suk Yeol deciso per avere imposto lo scorso 3 dicembre la legge marziale, rimasta in vigore solo 6 ore. La mozione diper Han è stata presentata giovedì dal principale partito di opposizione per la sua riluttanza a riempire i 3 posti vacanti presso la Corte Costituzionale in vista dell’esame da parte di quest’ultima delle accuse di ribellione contro Yoon Suk Yeol. L’di Han aggrava ulteriormente la crisi politica delladel Sud.