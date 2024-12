Scuolalink.it - Stipendi Pubblici 2025: da Gennaio aumenti dagli anticipi contrattuali e diffide per il recupero degli arretrati

A partire da, oltre 3 milioni di dipendenti, tra cui docenti e personale ATA, riceveranno un anticipo contrattuale con un aumento mediopari a 60 euro lordi mensili. Questa misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), rappresenta un primo passo verso l’adeguamento delle retribuzioni per il biennio 2022-2024, ma suscita perplessità tra i sindacati, in particolare per il sindacato Anief, che ritiene insufficiaente questo importo. Aumentoa partire da: a chi spettano L’incremento medio, di circa 40 euro netti al mese, interesserà tutti i comparti: scuola, sanità, enti locali, ministeri e forze armate. Tuttavia, l’importo varia in base al livello e alla qualifica professionale.