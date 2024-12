Napolipiu.com - Sky – Pellegrini obiettivo del Napoli: “Sì, ma va convinto. C’è anche un piano B”

Modugno svela la strategia del Napoli per il capitano giallorosso. Non solo lui nel mirino: Danilo l'altro nome caldo per gennaio. Il Napoli intensifica il pressing su Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista della Roma è il primo nome sulla lista di Giovanni Manna per rinforzare la mediana azzurra nella finestra invernale di mercato. Francesco Modugno, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha fatto il punto sulla situazione: "Danilo e Pellegrini sono i due acquisti che vorrebbe fare il Napoli: in tre possono uscire, purché ad entrare siano questi due. L'idea seria, forte, è quella di prendere Danilo perché può occupare tutti e quattro i ruoli della difesa, adattandosi anche a sinistra.