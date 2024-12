Ilfattoquotidiano.it - Si sentì male in discoteca, ma 22enne fu portato fuori e morì. Sospesa la licenza al locale Spazio 900 a Roma

Era la notte tra il 7 e l’8 dicembre quando un, arrivato da Terni a, era morto per un malore davanti a una. Il questore di, Roberto Massucci, ha disposto la revoca delladel900, meta abituale di migliaia di giovani nel weekend, dopo che, tra l’altro, dal luglio 2023 era già morto un giovani che avevano frequentato la. L’ultimo, Nicola Sganappa, 22 anni, appunto un paio di settimane fa.Da quanto ricostruito il ragazzo che si era sentitonelera stato accompagnato all’esterno dagli addetti alla sicurezza che però non avevano avvisato la polizia che era all’interno per fare i controlli. Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre scorso infatti ilera stato sottoposto a un controllo che gli agenti della Polizia Amministrativa avevano messo in campo in seguito alle segnalazioni raccolte in occasione di controlli in altri locali notturni nelle settimane precedenti.