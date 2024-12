Lanazione.it - Sacro Cingolo, ostensione natalizia

PRATOHa invitato Prato ad avere "un cuore ascoltante", come quello del patrono Santo Stefano, uomo che si è lasciato toccare da Dio, che "parla e agisce nell’interesse di tutti, a servizio della verità". Lo ha detto ieri mattina il vescovo Giovanni Nerbini, che ha presieduto il solenne pontificale nel giorno della festa del patrono Santo Stefano. Nell’omelia il vescovo Nerbini ha incoraggiato la città, in tutte le sue componenti, a sostenere i giovani. "Per ben due volte in questi ultimi mesi ho raccolto lo sfogo preoccupato e amaro di due distinti giovani – ha affermato il Presule – confidenze allarmanti perché segnate entrambe marcatamente dalla paura. Paura di rimanere soli nella vita il primo; paura circa il proprio futuro l’altro. Il presente appare ai nostri ragazzi inquietante, il futuro grigio, privo di sicurezze, carico di preoccupazioni".