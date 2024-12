Ilnapolista.it - Politano influenzato, si avvicina l’ora della coppia Neres e Kvaratskhelia?

Matteonon ha preso parte all’allenamento di questa mattina del Napoli a Castel Volturno a causa di un leggero stato influenzale. Lo ha comunicato il club azzurro. A questo punto la presenza dell’attaccante è in bilico per la sfida contro il Venezia di domenica e si potrebbe vedere il campo la.Già questa mattina la Gazzetta dello Sport aveva anticipato che Conte stesse pensando di far rifiatareper dare spazio aal fianco del georgianoIl desiderio dei tifosi è forte, ma al momento per l’allenatore resta ancora una tentazione. Forte, per carità. E credibile, soprattutto in ottima futura. L’idea c’è, sicuramente. E giorno dopo giorno è sempre più viva, comincia a prendere anche forma. Napoli vuole vedere all’opera l’artiglieria pesante, i suoi pezzi da 90 tutti insieme, dal primo minuto.