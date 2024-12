Tg24.sky.it - Parco Verde Caivano, Don Patriciello non ha celebrato la messa di Natale: "Clima teso"

Quest'anno per la prima volta nella chiesa deldinon è stata celebrata ladi mezzanotte a. Lo racconta il parroco di, Don Maurizio, spiegando al quotidiano Avvenire il motivo di questa scelta: "Ci sarebbe potuto essere qualche incidente. Voglio che nessuno si faccia male, da prete devo tutelare tutti". Il tutto è legato aldi tensione instauratosi dopo gli sgomberi delle case occupate abusivamente dalla camorra. La frequenza in chiesa "s'è più che dimezzata", spiega. "Il dolore più grande sono i bambini, tante famiglie non ce li mandano né all'oratorio, né al catechismo" dice il parrocco, che riferisce di pressioni della criminalità organizzata perché le famiglie non vadano in chiesa.