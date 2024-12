Lopinionista.it - Papa Francesco: “Su situazione Casal del Marmo farò tutto ciò che potrò”

CITTÀ DEL VATICANO – “Quelle parole, ‘manca l’umanità’, ci fanno riflettere. Quel ‘delesplode’ fa soffrire”. Con queste poche ma intense righe, scritte di suo pugno,risponde alla giornalista Gaia Tortora, che nei giorni scorsi aveva denunciato, sul suo profilo X, le “condizioni vergognose” in cui versa l’istituto penitenziario minorile romano. “Prego equello che”, è la promessa dialla vicedirettrice del Tg La7, che nel suo post aveva parlato di “mancanza di igiene” e di “stanze riscaldate”, oltre a una diffusa “sporcizia” nella struttura didel.Un luogo caro al– ricorda Vatican News -, dove per ben due volte, a distanza di dieci anni, nel 2013 e nel 2023 ha celebrato la Messa in Coena Domini del Giovedì Santo, con il gesto della lavanda dei piedi ai giovani detenuti.