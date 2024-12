Ilnapolista.it - Napoli, sondaggio per Tomori: il Milan vuole 20-25 milioni (Gazzetta)

Fikayonon è più felice al; l’ex Chelsea potrebbe lasciare il club in estate e c’è stato unanche da parte del, secondo quanto riportato dalladello Sport.per: il20-25Nell’edizione odierna il quotidiano riporta:L’ex Chelsea ha perso il posto da titolare nelle ultime settimane, con Fonseca che pare ormai indirizzato a dare costante fiducia alla coppia Gabbia-Thiaw. “Fik” ha accettato la panchina senza lamentele, ma è chiaro che non può essere felice della sua attualità al. In più, le richieste non gli mancano. Unl’ha già fatto ile, non è un mistero,piace parecchio anche alla Juventus. A casa, però, preferiscono decisamente la pista estera. In Premier League sono soprattutto Brighton, West Ham, Wolves e Aston Villa a cercare un rinforzo dietro.