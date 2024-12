Napolipiu.com - Napoli, c’è il sì di Danilo! Ma Ronaldo lo chiama in Arabia

, c’è il sì di! Maloin">L’esperto difensore brasiliano apre agli azzurri ma dalla Saudi Pro League l’Al-Nassr tenta il blitz. Conte lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi per rinforzare la difesa a gennaio.Ilaccelera con decisione per, individuato da Antonio Conte come rinforzo ideale per la difesa azzurra. Il calciatore, ormai fuori dai programmi tecnici e tattici di Thiago Motta, non disdegnerebbe affatto la possibilità di approdare in un club prestigioso come quello di Aurelio De Laurentiis. La situazione, però, si complica con un’inserimento dell’ultimo momento.Come riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Un’ombra araba si allunga sulla strada che unisce il. C’è anche l’Al-Nassr sulle tracce del difensore che Conte ha inserito in cima alla lista del mercato di gennaio: una presenza ingombrante, un terzo incomodo”.