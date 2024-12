Lanazione.it - Morta la storica. Serena Padovani. Aveva 80 anni

Addio alla professoressadell’arte, già direttrice dei Cenacoli fiorentini e della Galleria Palatina. Lo annuncia l’Accademia delle Arti e del Disegno, ricordando la figura di studiosa, che "con generosità personale ha sempre messo la sua cultura al servizio dei meno fortunati, come i detenuti, accompagnandoli assiduamente in percorsi di avvicinamento all’arte".(nella foto) era nata a Faenza nel 1944 da Pioe Wanda Samaja, rifugiati lontano da Bologna per le persecuzioni antiebraiche. Si era laureata in Storia dell’arte moderna all’ Università di Bologna nel 1967. Dopo il perfezionamento accademico (1970) e due borse di studio assegnate prima dalla stessa Università di Bologna (Borsa di studio Guazzoni 1969-1970) e quindi dalla Fondazione Roberto Longhi di Firenze (1971-1972), divenne docente dell’Istituto d’Arte di Porta Romana dal 1972 al 1976.