Milan-Roma le novità su Pulisic e quattro titolari a sorpresa

Tutto pronto per la sfida tra, match valido per la 18^ giornata di Serie A. Attenzione alle condizioni di, il quale potrebbe tornare subito a disposizione di Fonseca in vista della sfida contro i giallorossi. Occhio anche alle ultimesulle probabili formazioniSemaforo verde e via il sipario sulla sfida della 18^ giornata di Serie A tra. Buone notizie per Fonseca, il quale potrebbe recuperaredopo il recente infortunio muscolare. L’esterno offensivo americano, infatti, dovrebbe tornare nell’elenco convocati già dalla sfida contro i giallorossi. La decisione definitiva, però, arriverà solamente dopo l’ultimo test di rifinitura. Non è escluso che Fonseca possa convocarlo almeno per la panchina., lesu(LaPresse) TvPlay.