Milan-Roma ecco cosa filtra su Pulisic dopo l’ultimo allenamento a Milanello

C'era attesa per capire se Christian, attaccante rossonero, avrebbe svolto in gruppo l'ello in vista di, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma domenica 29 dicembre, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, anche oggi, così come già era accaduto nella giornata di ieri,ha svolto una seduta personalizzata di. Pertanto, con la sola rifinitura del sabato a disposizione, è davvero molto difficile che il numero 11 del Diavolo sia pronto ad essere convocato, anche soltanto per la panchina, per la sfida contro i giallorossi di Claudio Ranieri. La decisione finale sarà ad ogni modo presa nella giornata di domani. Finora, in questa stagione,ha disputato 20 partite tra Serie A (14), Champions League (5) e Coppa Italia (una).