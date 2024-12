Ilgiorno.it - Maurizio Mazzeo morto sul lavoro alla vigilia di Natale. Il ricordo di Montevecchia: “Viveva per la moglie e i tre figli”

(Lecco) –, quando poteva, lavorava sempre. Lavorava la domenica, lavorava la notte, lavorava durante le feste comandate. Il suoda netturbino gli piaceva: vedere che la città, dopo il suo passaggio, era più pulita, gli regalava un senso di soddisfazione. Ma, 52 anni, lavorava specialmente per suae i suoi tre, tutti giovanissimi: 16 anni il più grande, 5 il più piccolo, 9 il mezzano. Non voleva mancasse loro nulla e gli straordinari lo aiutavano a mantenerli, pagare le spese di casa senza lasciare debiti in giro, comperare i regali di. Per questoaveva accettato di lavorare anche ladi. Ma queste feste si sono trasformate in un lutto per la sua famiglia:è rimasto schiacciato tra il furgoncino della nettezza urbana che stava manovrando e un’automobile a Milano.