Manca da casa da una settimana | ricerche in tutto il Lazio per Daniele L’appello della famiglia a Chi l’ha visto

, 31 anni, scomparso da MarinoÈ passato ormai più di unadalla scomparsa di, un giovane di 31 anni residente a Marino, nei Castelli Romani. Di lui non si hanno più notizie da sabato 21 dicembre, quando è uscito dia piedi e non ha fatto ritorno. L’allarme è stato lanciato dai familiari, che si sono rivolti anche alla trasmissione “Chi?” per chiedere aiuto e diffondere un appello.Nessun cellulare, documenti o farmaci con séSecondo quanto riportato sulla pagina delle persone scomparsenota trasmissione televisiva,non aveva con sé né il cellulare, né i documenti al momentoscomparsa. Preoccupa anche il fatto che non abbia portato con sé i farmaci essenziali per la sua terapia quotidiana. Descritto come una persona molto religiosa,ama visitare le chiese, un dettaglio che potrebbe essere utile per ritrovarlo.