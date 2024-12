Quotidiano.net - LUOGO DI NASCITA

Leggi su Quotidiano.net

La televisione è la sua vita. Metis Di Meo ha iniziato a familiarizzare con quel mondo prestissimo, prima come attrice, poi come conduttrice. La 38enne romana si è imposta all’attenzione del grande pubblico con la partecipazione, nel 2009, a Ballando con le stelle, il talent di Milly Carlucci. Di strada da allora Metis ne ha fatta, esplorando vari mondi. E i numeri lo confermano: Di Meo ha lavorato a oltre 60 format, principalmente televisivi, dedicandosi soprattutto a programmi per ragazzi, di viaggio e territorio. L’ultima fatica è Metropolis, Urban Art Stories, visibile su Rai Play, serie che attraversa tematiche sociali con artisti contemporanei, viaggiando nelle periferie delle città italiane. "Nasco come attrice, ma ho capito molto presto che volevo fare la conduttrice televisiva – racconta –.