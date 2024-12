Ilgiorno.it - L’amministrazione cerca creativi per “Le stanze dell’arte“

Candidature aperte per “Le“, il progetto espositivo, avviato nel 2016 e dedicato agli artisti del territorio ai quali si vuole dare risalto attraverso autonomi progetti di valore artistico di tecniche diverse: dalla pittura alla fotografia, dalla scultura alle istallazioni. L’obiettivo è organizzare mostre collettive, per integrare il calendario delle esposizioni organizzate dal Comune: ogni artista riceverà pubblicità sui canali istituzionali e avrà la possibilità di esporre gratuitamente in una o più sale del Castello. La call è aperta a tutti iche vogliano esporre singolarmente o riuniti in collettivi opere di pittura e grafica, scultura e installazione, anche site-specific oppure fotografia. Per candidarsi occorre compilare entro il 26 gennaio il modulo on-line inserito nella pagina web “Le“ sul portale istituzionale.