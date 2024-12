Quotidiano.net - La Manovra “senza rischi” approda in Senato. Cosa c’è nel testo blindato

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 dicembre 2024 – Lada 30 miliardi di euro arriva stamattina inper la seconda lettura, dopo l’approvazione in prima lettura venerdì 20 dicembre alla Camera. Alle 11 iniziano i lavori in Commissione, ma già alle 14 è previsto l’arrivo in aula per undi fatto immobificabile. Gli emendamenti Il numero complessivo delle proposte emendative delle forze di opposizione è orientativamente di 800. Visti i tempi contingentati, è possibile che l’ok alarrivimandato al relatore e che il governo ponga la questione di fiducia, con il voto finale che dovrebbe arrivare intorno alle 14 di domani, sabato 28 dicembre. Le opposizioni Sulla blindatura, la protesta dell’opposizione è compatta: “Non si potrà cambiare una virgola di una legge ingiusta”, lamenta il Pd.