Ilfoglio.it - Il sondaggio politico di fine anno. Crescono FdI, Pd e Avs

Leggi su Ilfoglio.it

Con ladel 2024 in vista, anche la politica italiana fa i suoi bilanci. Il sondaggista Nando Pagnoncelli sul Corriere analizza come si sono mossi i consensi rispetto al voto del 25 settembre 2022 e conferma "la solidità dell’esecutivo Meloni", "nonostante gli elementi divisivi in qualche caso netti che sono emersi nella maggioranza di governo". Soprattutto a livello internazionale, se si confronta con le crisi dei governi di Francia e Germania, quello di Giorgia Meloni "è percepito come il più solido tra i grandi paesi fondatori", tanto che la testata internazionale, nella sua annuale classifica d'influenza, l'ha incoronata "persona più potente d’Europa". Qualche difficoltà in più, scrive Pagnoncelli, "si riscontra a livello nazionale, con segnali di difficoltà economiche (su tutte la crisi del settore automotive), di contrazione della crescita, di tenuta del potere d’acquisto, tutti temi fortemente percepiti dagli elettori".