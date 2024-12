Sport.quotidiano.net - Il Como vuole salvare il soldato Alli. Un fenomeno alla corte di Fabregas. Ultima chance, ma servono garanzie

Bamidele Jermaine, meglio conosciuto come Dele, ieri ha effettuato il suo primo allenamento con il. È stato accolto con entusiasmo dai nuovi compagni, che hanno ripreso gli allenamenti dopo la sconfitta contro l’Inter.si è allenato a parte con il preparatore atletico, un primo passo per ritrovare la forma fisica, per poi inserirlo nel gruppo. L’ex Tottenham non ha ancora firmato il contratto,prima sincerarsi del pieno recupero del ragazzo, che a livello tecnico non si discute e anche parzialmente su quello fisico. I problemi sono solo a livello psicologico. Definito qualche anno fa "il più forte centrocampista inglese dai tempi di Paul Gascoigne" e valutato 100 milioni di euro al top della carriera,è crollato forse di fronte a queste grandi attese e al peso di un’infanzia difficile.