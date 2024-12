Zonawrestling.net - ICW: Info & Card finale “Il Numero Uno XX”

Lee ladella ventesima edizione del Torneo “IlUno” della ICW, il più longevo Torneo di wrestling italiano, in programma Sabato 28 Dicembre a San Martino Siccomario (PV):ICW “IlUno XX”Sabato 28 Dicembre – S. Martino Siccomario (PV)Pala Brera – Via Giuseppe Verdi 11Inizio Ore 20.30 – Biglietti Online QUITorneo IlUno XX – QuartiRIOT Vs El GheparderoNico Inverardi Vs Jesse JonesFalco Vs Smiley Vegas??? Vs ???Titolo Femminile ICWIrene (c) Vs Queen MayaTorneo IlUno XX – Semifinali??? Vs ?????? Vs ???Torneo Iluno XX –Di seguito l’Albo d’Oro del Torneo:2004: Tsunami2005: Kaio2006: Andres Diamond2007: Lupo2008: Charlie Kid2009: Red Devil2010: Kobra2011: Doblone2012: Goran il Barbaro2013: Lupo2014: Andy Manero2015: Marcio Silva2016: Nico Inverardi2017: Tony Callaghan2018: Francesco Akira2019: Luca De Pazzi2020: Non disputato2021: Tony Callaghan2022: Trevis Montana2023: Luca Bjorn