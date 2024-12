Ilrestodelcarlino.it - I riminesi a tavola . Trenta milioni spesi per far festa in famiglia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sono buone forchette e almeno per le feste di Natale guardano poco al portafogli. E’ l’esito dell’indagine commissionata da Confesercenti in occasione delle festività natalizie, riguardante i consumi alimentari tra la Vigilia e il giorno di Natale. L’indagine esclude i pranzi e le cene nei ristoranti, riferendosi solo a quanto ihanno cucinato in casa propria dopo avere fatto la spesa tra la grande e piccola distribuzione alimentare. Il conto finale è di quelli che lascia il segno. Stando all’indagine di Confesercenti, complessivamente in provincia di Rimini si stimano circa i 25 e i 30di euro destinati alle spese alimentari delle festività, escluse quelle relative all’indotto del turismo che riguarda gli ospiti giunti in città. Fra cena della Vigilia e pranzo di Natale, ogniriminese ha speso in media fra i 160 e i 200 euro, contro i 126 della media italiana.