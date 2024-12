Panorama.it - I portafortuna sulla tavola di Capodanno

Con l'arrivo del cenone di, chef e ristoranti si sfidano per creare menù sempre più deliziosi e originali. Tuttavia, per festeggiare l'anno nuovo con i migliori auspici, è fondamentale che anon manchino amici, gioia e alcuni cibi considerati, mentre per i più superstiziosi è bene evitarne altri.Immancabile è la melagrana, con la sua affascinante corona, simbolo del “vivere perfetto” e, per i cristiani, rappresenta le virtù della Madonna. Altro alimento fortunato sono i chicchi d'uva, simbolo di prosperità e felicità; si consiglia di mangiarne dodici, uno per ogni mese dell'anno che verrà. I mandarini, simbolo di eternità e auspicio di lunga vita, grazie al loro colore brillante che ricorda l'oro, rappresentano anche la ricchezza. Non può mancare il riso, che evoca felicità e fecondità, e il tradizionale cotechino con lenticchie: le lenticchie sono associate a prosperità e fortuna, mentre il cotechino promette abbondanza.