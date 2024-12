Housing sociale, inaugurato a Napoli "Il Cantico" della Cooperativa Lilliput

Leggi su Ildenaro.it

“Apriamo un luogo dove innovazione, cultura e sostenibilità si incontrano e rispondono ai bisogni del territorio, offrendo nuove opportunità di crescita alla comunità”. Così, il presidente, Giovanni Tagliaferri al taglio del nastro del Centro di“Il”,nel cuore del Vomero, a via San Giacomo dei Capri.Il Progetto, unico nel Sud Italia per inclusione e sostenibilità, nasce da un’idea innovativa, per soddisfare istanze sociali, educative e abitative nella sede universitaria del Sud per La Sapienza, Unitelma ed E-Campus.All’evento, con il presidente Tagliaferri, erano presenti la coordinatrice de “Il” Fabiana Melluso, Bruno Pinti in rappresentanza di Unitelma Sapienza – Unihub Sapere, Suor Paola Fortunio rappresentante delle suore francescane d’Egitto, i sindaci di Mugnano e Pozzuoli, rispettivamente Luigi Sarnataro e Luigi Manzoni ed alcuni consiglieri comunali di