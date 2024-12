Lanazione.it - Granchi cinesi in tavola a Natale: esemplari proibiti, scatta il sequestro della Guardia Costiera

Firenze, 27 dicembre 2024 – Come avviene nel periodo natalizio, laha svolto in tutta la Toscana una vasta operazione per il contrasto agli illeciti nella commercializzazione di prodotti ittici. Sequestrati 1250 kg di prodotti. Tra le attività, ladi Livorno ha sequestrato presso una pescheria di Prato circa 70di "o cinese", la cui detenzione allo stato vivo e la commercializzazione sono vietate in quanto inserita nella lista europea delle specie altamente invasive. Sempre a Livorno è stata disposta la chiusura, con l'ausilio dell'Asl, di un ristorante nel centro cittadino gestito da cittadini stranieri per la scarsa igiene dei locali riscontrata. Poi, nel golfo di Follonica, è stato scoperto un peschereccio a strascico che utilizzava maglie di dimensioni notevolmente inferiori a quelle consentite, con il conseguentedell'attrezzo e del pescato.