Fattore Hummels, con lui la Roma vola: un anno fa il Milan a farne le spese

Ultimo sforzo per lain questo 2024, undecisamente intenso, ricco di sorprese e di momenti non facili da gestire. Dall’esonero di Mourinho fino a quello di De Rossi, per poi passare alla parentesi Juric e ad un Ranieri ora leader di una squadra che sta cercando di risollevarsi in una stagione complicata. C’è ilda affrontare prima di tuffarsi in un gennaio di fuoco (anche in chiave mercato), per cercare una vittoria in trasferta che manca dallo scorso 25 aprile. Pronto a tronare alla Scala del Calcio c’è anche un Matsdiventato in un batter d’occhio punto fermo dei giallorossi, e non poteva essere altirmenti.Nella scorsa stagione, con ancora la maglia del Borussia Dortmund addosso, il tedesco affrontò proprio i rossoneri nel girone di una Champions League che lo avrebbe visto disputare, e perdere, la finale con il Real Madrid.