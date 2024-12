Ecco la rivoluzione nel mondo dell’elettronica | dal 28 dicembre obbligatorio il caricatore universale sui nuovi dispositivi

Leggi su Open.online

Una porta USB di tipo C per ricaricarli tutti. Da domani, 28, entrerà in vigore la direttiva europea che stabilisce che prodotti come telefoni cellulari, tablet e fotocamere digitali venduti all’interno dell’Unione europea dovranno essere dotati di un connettore. Un modo, secondo le stime della Commissione, per diminuire i rifiuti ambientali e limitare le spese superflue delle famiglie. Non sarà quindi più necessario comprarecaricatori ogni volta che si acquisterà un nuovo prodotto elettronico. Perché iche saranno in commercio da domani saranno compatibili con tutti i caricatori che hanno un’uscita USB di tipo C. Tra i prodotti che si adegueranno rientrano anche cuffie, auricolari, console portatili per videogiochi, altoparlanti portatili, e-reader, tastiere, mouse e sistemi di navigazione portatili.