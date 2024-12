Anteprima24.it - ‘Christmas Swing’: a Cautano il concerto di Natale dell’Accademia di Santa Sofia

Tempo di lettura: < 1 minuto“Coinvolto e divertito” si è detto il pubblico presente al“Christmas swing” tenutosi presso la Chiesa Arcipretale Sant’Andrea Apostolo di Cacciano di. Ilorganizzato dall’Accademia dicon il patrocinio del Comune di, ha portato una narrazione capace di aprire scenari di varietà melodiche con il Maestro Umberto Aucone protagonista insieme al suo sassofono.Il repertorio con carattere natalizio ha abbracciato standard jazz e brani natalizi rivisitati in chiave swing.“Iniziativa lodevole – ha commentato soddisfatto l’assessore Rosario Meoli – una serata bellissima con la Chiesa gremita. Come sempre la cittadinanza risponde positivamente alle iniziative di carattere culturale. Un ringraziamento particolare a Don Aldo per aver messo a disposizione la struttura”.