Inter-news.it - Cagliari-Inter, ancora nodo difesa! Uno punta alla riconferma – CdS

Vigilia di, ultima partita del 2024 per i nerazzurri prima di volare a Riad per giocarsi la Supercoppa. Inzaghi ha sempre uninda sciogliere e uno. Le ultime dal Corriere dello Sport.ULTIME – Inzaghia vincere all’ultima dell’anno per iniziare al meglio il nuovo in arrivo. L’, domani, sarà impegnata alle 18 contro ilall’Unipol Domus. Il tecnicoista èalle prese con unin. Stefan de Vrij è perfettamente recuperato e dunque sarà a disposizione, ma né Francesco Acerbi né Benjamin Pavard potranno parteciparetrasferta isolana. Inzaghi potrebbe anche pensare di far riposare Alessandro Bastoni. Al contempo, Matteo Darmian, fuori col Como per una contusione rimediata con l’Udinese, sarà valutato solamente nella giornata di oggi.