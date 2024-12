Lapresse.it - ‘Amici per caso’ tra i film più visti di Paramount+

perconquista la piattaforma Paramount +. Uscito nelle sale cinematografiche la scorsa estate , ildiretto da Max Nardari che è anche co-sceneggiatore è arrivato sulla piattaforma lo scorso novembre ed ad oggi è ancora nella top 5 deipiù.Prodotto dalla Reset Production di Nardari e dalla Adler Entertainment vede come protagonisti Filippo Contri e Filippo Tirabassi e racconta la storia di due ragazzi che per un fortunato scherzo del destino si ritrovano coinquilini e questa difficile convivenza li costringe a confrontarsi con le rispettive differenze e i rispettivi difetti, conducendo entrambi in un inaspettato percorso di crescita.“per- dichiara Nardari – è il mio quintoe rappresenta uno spartiacque nel mio percorso artistico. Un lungo lavoro durato tre anni e di cui sono molto orgoglioso e fiero.