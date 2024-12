Lanazione.it - Si alza il sipario sul teatro di Lamporecchio

Leggi su Lanazione.it

(Pistoia), 24 dicembre 2024 - Dal 25 gennaio all’11 aprile, 5 appuntamenti, tra tradizione e innovazione, per un, simbolo di dialogo, inclusione e partecipazione. Sul palco deldi, un parterre di artisti di valore: Luxuria, Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino, Antonio Cornacchione, Pino Quartullo, Giorgio Colangeli, Mariano Rigillo e Veronica Pivetti. Campagna abbonamenti alla Biglietteria deldal 7 gennaio. La Stagione è promossa dal Comune dicon Fondazione Teatri di Pistoia. Con il 2025 anche la bella sala delComunale diriapre le porte per la Stagione Teatrale, promossa e organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Teatri di Pistoia. Cinque appuntamenti, uno in più della passata stagione, per un cartellone messo a punto con l’obiettivo di intercettare ed appassionare una fascia sempre più ampia di pubblico.