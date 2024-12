Sci alpino Coppa del Mondo maschile | Casse secondo in prova a Bormio

Leggi su Sportface.it

Miglior tempo per Cyprien Sarrazin nella primacronometrata sulla pista Stelvio di(Sondrio) in vista della discesa di sabato, valida per ladeldi sci2024/2025.posto per un ottimo Mattia, che punta a un altro grande risultato dopo la vittoria in Val Gardena di settimana scorsa. “Diciamo che questa Stelvio mossa e già bella intensa ci ha fatto digerire subito il panettone. Credo che un po’ tutti siano andati tranquilli sul San Pietro perchè si saltava tanto e poi come al solito si cerca di risparmiare energie. La pista è bella mossa, per niente facile, magari non così ghiaccata come altre volte ma per me va bene”, le parole di. Bene anche gli altri azzurri: Christof Innerhofer (quinto a 1?41) e Giovanni Franzoni (nono a 2?00). Dominik Paris è uscito senza conseguenze a due terzi del tracciato: “Oggi non è andata bene, ho fatto fatica, ho trovato la pista molto mossa, non sono riuscito a farla bene, devo analizzare un po’.