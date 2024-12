Tarantinitime.it - Rubano in appartamento e fuggono con la cassaforte

Tarantini Time QuotidianoUn furto si è verificato nel pomeriggio di giovedì 26 dicembre in unin via Lago di Misurina.Secondo TarantoToday che ha riportato la notizia, alcuni ladri sarebbero entrati nell’in cui al momento non vi erano i proprietari, asportando lae fuggendo via. A dare l’allarme sono stati i condomini attirati dai forti rumori. Sul caso indaga la Polizia. L'articoloincon laproviene da Tarantini Time Quotidiano.