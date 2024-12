Romadailynews.it - Ragazzo americano si perde vicino al Vaticano, ritrovato dalla Polizia Locale

Leggi su Romadailynews.it

Il giovane, affetto da sindrome di Down, è stato rintracciato e soccorso dagli agenti dopo essersi allontanato dall’hotel.Momenti di apprensione nella mattinata di ieri a Roma, in zona, per la scomparsa di undi 14 anni affetto da sindrome di Down. Il giovane, di nome Leo, si era allontanatostruttura ricettiva dove alloggiava con la famiglia, originaria della Florida, seguendo il padre diretto a piedi verso la Basilica di San Pietro.L’uomo, ignaro di essere seguito, aveva lasciato l’hotel intorno alle 8:00, mentre il resto della famiglia dormiva. Solo al suo ritorno, qualche ora dopo, la madre ha scoperto che Leo si era allontanato da solo e ha immediatamente allertato il numero unico per le emergenze.Fortunatamente, ilè stato notato poco dopo da una pattuglia delladel I Gruppo Prati.