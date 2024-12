Game-experience.it - Naughty Dog, vendere il team è Sony è stata la “scelta giusta”, rivela il co-fondatore

Leggi su Game-experience.it

Dog, uno degli studi di sviluppo più iconici nel mondo dei videogiochi, deve gran parte del suo successo moderno allastrategica di. Andrew Gavin, co-dello studio, ha recentemente riflettuto su questa decisione, definendola una mossa fondamentale per la sopravvivenza e il successo dello studio.Come riporta Tech4gamers, nonostanteDog fosse già ben avviata negli anni ’90, l’esplosione dei costi di sviluppo dei giochi all’inizio del 2000 ha reso indispensabile il supporto di un grande partner. Nei primi anni ’80, sviluppare un videogioco richiedeva budget relativamente modesti, nell’ordine di 50.000 dollari.Tuttavia, con l’evoluzione della tecnologia e le crescenti aspettative del pubblico, i costi di produzione sono aumentati rapidamente. Durante la metà degli anni ’90, titoli come Crash Bandicoot hanno richiesto investimenti superiori a un milione di dollari, mentre il successivo Jak and Daxter ha visto un budget astronomico di 15 milioni di dollari.