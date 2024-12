Cityrumors.it - NASA, gli astronauti fanno festa dallo spazio: canzoni di Natale e abbracci senza gravità | Il video emoziona gli appassionati

Leggi su Cityrumors.it

, èanche nello. Glifesteggiano a modo loro: baci ead alta quotano glie calore umano anche sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il calendario è fitto anche per glidella, ma ae Santo Stefano si ferma tutto. Solo relax e sentimento. Il piano di lavoro è sempre pronto, ma durante le feste anche chi è nellosi concede qualche momento di ilarità e serenità.Il messaggio ufficiale dallaper i Saturnali (Screenshot Twitter profilo ufficiale-CityRumors.it)Ad alta quota il panorama è davvero da cartolina: niente sci e piste innevate, ma la Terra vista dall’alto. Come se fossero i padroni dell’universo. Questo è possibile immaginarlo soltanto all’interno di una puntata di The Big Bang Theory dove è stata ricostruita una missione sulla stazione spaziale.