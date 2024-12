Mistermovie.it - Mister Movie | Trailer della seconda stagione di The Night Agent: il ritorno di Gabriel Basso

Laserie di successo conarriva il 23 gennaio 2025Un nuovo capitolo di suspense e pericoliNetflix ha riservato un’emozionante sorpresa ai fan di The, rilasciando ilufficiale, che debutterà sulla piattaforma il 23 gennaio 2025. Basata sul romanzo di Matthew Quirk, la serie continua a raccontare la storia di Peter Sutherland, une dell’FBI che, dopo aver salvato il presidente nella prima, ottiene l’opportunità di entrare a far parte di un’unità segreta chiamata “Action”. Tuttavia, il passaggio a questo nuovo e pericoloso mondo metterà Peter di fronte a sfide ancora più difficili, dove il rischio e la disillusione sono all’ordine del giorno.La sinossi ufficiale descrive la trama2 come un’evoluzione del personaggio, mentre Sutherland si trova a navigare in un ambiente intriso di tradimenti, inganni e complotti ad alta tensione.