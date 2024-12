Quotidiano.net - Miracolo di Natale nel Napoletano: 16enne vuole gettarsi sotto il treno, salvata al telefono dal carabiniere

Napoli, 26 dicembre 2024 -di, proprio come nei film. Una sedicenne minaccia diundella Circumvesuviana, dopo aver cercato di tagliarsi ai polsi. Sono state le parole di una salvarle la vita: al, l’ha convinta a desistere dal suicidio. È successo la sera del 24 dicembre a Boscoreale, in provincia di Napoli. Cosa è successo La notte della vigilia, la ragazza minorenne ha chiamato ilAzzurro minacciando il suicidio. Era disperata, ferita e voleva lanciarsi sui binari della stazione di Boscoreale. Subito i volontari delAzzurro hanno contattato il 112, che ha messo in moto la catena dei soccorsi che hanno portato al lieto fine di questa triste vicenda. Le parole deleroe A intervenire è stata la centrale operativa dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, dopo aver ricevuto una segnalazione dalAzzurro.